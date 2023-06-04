Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

Güncel Haberler

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda beklenen sağanak yağış etkili oldu.

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda beklenen sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun şiddetlenmesiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağmurun etkili olacağı ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarının ardından saat 22.30 sıralarında Anadolu Yakası'nda başlayan sağanak yağış, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağış nedeniyle yavaş ilerleyen araçlar trafik yoğunluğu oluşturdu.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Anadolu Yakası İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title