İstanbul Ahırkapı açıklarında batma tehlikesi geçiren teknede 8 kişi kurtarıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Ahırkapı açıklarında batma tehlikesi geçiren bir teknede bulunan 8 kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yaşanan olay üzerine 19 metrelik bir teknenin batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti. Ahırkapı Sığlık Şamandırası önlerinde yaşanan olayda teknede bulunan 8 kişi KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından kurtarıldı.