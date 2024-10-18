İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Cinsel İstismar Araştırması

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde evlerinin önünde ailesi tarafından ipte asılı halde bulunan 8 yaşındaki Ş.S.'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının yaptığı itiraz kabul edildi. Soruşturma yeniden başlatıldı.

Kozluk ilçesinde 7 Ocak'ta Ş.S., ailesi tarafından evlerinin önünde iple asılı halde bulundu. Ş.S., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sosyal medyada kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve iple asılarak boğulmaya çalışıldığı iddiaları sonrası Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sona ererken, cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada somut delil olmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla karara itiraz etti. İtiraz, Batman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilerek soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olup olmadığı araştırılarak, rapor hazırlanacak.