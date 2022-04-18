İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü - Haberler

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İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limandaki balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limandaki balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajı taştı. Kısa sürede tarım arazileri ve Kıyıköy Deresi'ne ulaşan taşkın suları, ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki limana ulaştı. Limandaki balıkçı barınakları sular altında kalırken, bazı tekneler de yan yattı. Balıkçı barınaklarına ulaşımın sağlandığı yol ise kapandı.

Erdinç Abay, teknesini kurtarmak için ipleri zorla kestiğini belirterek, "Teknem kıyıda bağlıydı. Teknemi taşkın sularından kurtarmak için ipleri kestim. Şu an azaldı su. Çok yoğun sel vardı. Tekne sahipleri dozerle geldi yoldan. Teknelerin motoruna su girdi ve çoğu teknenin içi su doldu" dedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kazandere Barajı, Kırklareli, İstanbul, su, Güncel, Haberler

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