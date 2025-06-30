İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Mizah Dergisine Tepki

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İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, bir mizah dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürünün toplumun inançlarına provokasyon niteliğinde olduğunu belirtti ve ifade özgürlüğünün dini değerlere hakaret etmenin gerekçesi olamayacağını vurguladı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alarak yapılan karikatür, sadece bireysel inançlara değil, milyonlarca vatandaşımızın, milletimizin kutsalına yönelik açık bir tahrik ve provokasyon niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Şamlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"26 Haziran 2025 Perşembe günü yayımlanan Leman dergisinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alarak yapılan karikatür, sadece bireysel inançlara değil, milyonlarca vatandaşımızın, milletimizin kutsalına yönelik açık bir tahrik ve provokasyon niteliğindedir. İfade özgürlüğü, hiçbir şekilde dini değerleri alenen aşağılamanın ve toplumun inançlarına hakaret etmenin kılıfı olamaz. Toplumda barış ve bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür eylemler suiniyetlidir, milletimizin barış ve huzuruna açık bir saldırıdır. Baromuz süreci titizlikle takip edecektir."

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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