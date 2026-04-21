Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir okulu yıktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğu sınırında yer alan Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesine gece saatlerinde baskın düzenleyerek bir okulu yıktı.

Tubas İl Milli Eğitim Müdürü Azmi Belavne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kuzey Ağvar bölgesindeki El-Malih Okulu'nu tamamen yıktığını belirtti.

Belavne, okulun iki yıl boyunca defalarca İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını, öğrenci ve öğretmenlerin de sürekli taciz edildiğini söyledi.

Yıkılan okulda temel eğitim verildiğini ve normal şartlarda yaklaşık 70 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Belavne, baskın ve saldırıların ardından yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısının önce 30'a, ardından 16'ya düştüğünü, son olarak bölgedeki tüm ailelerin zorla yerinden edilmesiyle okulun tamamen boşaldığını aktardı.

Belavne, okulda bir müdür ve 5 öğretmen dahil toplam 7 personelin görev yaptığını bildirdi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Malih Köy Meclis Başkanı Mehdi Dıragme, İsrailli saldırganların okulu ve çevredeki evleri yıkma hedefiyle bölgeye baskın düzenlediğini belirtti.

Dıragme, İsrailli saldırganların süregelen tacizleri nedeniyle çok sayıda ailenin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çekti.