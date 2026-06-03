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Filistin: Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son bir haftada 76 saldırı gerçekleştirdi

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Filistin Hükümeti, işgal altındaki topraklarda son bir haftada İsrailliler tarafından 76 saldırı düzenlendiğini, 19 Filistinlinin yaralandığını ve çok sayıda yıkım emri çıkarıldığını duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Filistin topraklarında son bir haftada 76 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu 76 saldırıda, 19 Filistin yerleşiminin hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 19 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Paylaşımda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ait araç ve mülklere yönelik saldırıları görüntülerine de yer verildi.

Videolarda, buldozerlerin Filistinlilere ait arazilerde yıkım faaliyetleri yürüttüğü görüldü.

Paylaşımda, söz konusu verilerin son bir haftalık dönemi kapsadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail yönetiminin de bu dönemde Filistin topraklarında çok sayıda yıkım emri çıkardığı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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