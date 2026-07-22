Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir kez daha Suriye sınırını geçmeye teşebbüs etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir kez daha Suriye'nin güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması talebiyle Suriye sınırını geçmeye teşebbüs etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek kendilerine "Bashan Öncüleri" adını veren gruba mensup birkaç İsrailli Şeyh (Hermon) Dağı'na geldi.

Filistin topraklarından sonra Suriye topraklarının da gasbedilmesini talep eden İsrailli işgalciler, son haftalarda sık sık yaptıkları gibi bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması çağrısı yapmak için Suriye sınırını geçmeye çalıştı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise söz konusu grubun sınırı geçmeden yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan İsraillilerin, gerekli işlemlerin yapılması için İsrail Polisi'ne teslim edildiği aktarılarak, olayın suç teşkil ettiği ve kınandığı belirtildi.

"Bashan Öncüleri"nden yapılan açıklamada ise gruba mensup İsrailli işlgalcilerin "son iki hafta içinde bölgeyi defalarca ziyaret ettiği ve geçen hafta beş gün boyunca Suriye'de kaldıkları" aktarıldı.