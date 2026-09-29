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İsrailliler, Doğu Kudüs'te 2 Filistinliye saldırdı; 11 İsrailli gözaltına alındı

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İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Şam Kapısı'nda 2 Filistinliye saldırdı. Olayda 11 İsrailli gözaltına alındı; İsrail ayrıca Sukkot gerekçesiyle Kattanin Çarşısı'nda onlarca Filistinliyi evlerinde kalmaya zorluyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'in sembol kapılarından Şam Kapısı'nda 2 Filistinliye saldırdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, dün gece saatlerinde Sukkot Bayramı'nı kutlamak bahanesiyle çok sayıda İsrailli, Şam Kapısı önünde bir araya geldi.

Çoğunluğu gençlerden oluşan İsrailliler, Şam Kapısı önünde yaşı ilerlemiş 2 Filistinliye saldırdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de bir grup İsrailli gencin, 2 Filistinliyi iterek yere düşürdüğü ve tekmelediği görülüyor.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Şam Kapısı'nda Filistinlileri darbeden 11 İsraillinin gözaltına alındığını bildirildi.

İsrail, Yahudilerin "Sukkot" (Çardaklar) Bayramı gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Mescid-i Aksa'ya giden yol üzerindeki Kattanin Çarşısı'nda onlarca Filistinliyi iş yerlerini kapatmaya ve evlerinde kalmaya zoluyor.

Kaynak: AA
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