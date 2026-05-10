Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 80 koyunu çaldı

Filistin topraklarında İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Kefr Malik köyüne düzenlediği baskında, Filistinli bir çiftçiye ait yaklaşık 80 koyun çalındı. Bu saldırı, daha önce benzer olayların yaşandığı köydeki çiftçi için yeni bir kayıp anlamına geliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait yaklaşık 80 koyunu çaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, silahlı bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik köyüne baskın düzenledi.

Haberde ifadelerine yer verilen Filistinli aktivist Cihad el-Kak, köyün doğu girişinden gelen silahlı bir grup İsraillinin, Filistinli Mustafa Derbani'ye ait yaklaşık 80 koyunu çaldığını söyledi.

Kak, "Bu, Derbani'nin Yahudi yerleşimciler tarafından maruz kaldığı ilk saldırı değil. Derbani, daha önce de darbedilmişti, birkaç ay önce ise otlattığı sırada yine hayvanları çalınmıştı." dedi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
