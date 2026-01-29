Haberler

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bedevi köyünde evleri ateşe verdi


İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da, Hallet es-Sidre bölgesinde bedevi topluluklarına ait evler ateşe verildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu olaylar sonrasında bölgeye askeri baskın düzenlendi ve birkaç kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bedevi topluluklarının yaşadığı Hallet es-Sidre'de bazı evleri ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Kudüs Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsraillilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas köyü yakınlarındaki Hallet es-Sidre bölgesine baskın düzenlediğini aktardı.

Buna göre, yolları trafiğe kapatan fanatik gruptakiler, Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdi. İsrail güçleri de saldırıların ardından birkaç askeri araçla bölgeye baskın düzenledi.

Son dönemlerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan baskınlarında, Filistinliler ve yabancı aktivistlerden çok sayıda kişi yaralandı.

Evlerin ve ahırların yıkıldığı, araçların ateşe verildiği bu olaylarda, bölgedeki güneş panelleri ile güvenlik kameraları tahrip edildi veya yağmalandı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
