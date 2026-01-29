Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bedevi köyünde evleri ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bedevi topluluklarının yaşadığı Hallet es-Sidre'de bazı evleri ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Kudüs Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsraillilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas köyü yakınlarındaki Hallet es-Sidre bölgesine baskın düzenlediğini aktardı.

Buna göre, yolları trafiğe kapatan fanatik gruptakiler, Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdi. İsrail güçleri de saldırıların ardından birkaç askeri araçla bölgeye baskın düzenledi.

Son dönemlerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan baskınlarında, Filistinliler ve yabancı aktivistlerden çok sayıda kişi yaralandı.

Evlerin ve ahırların yıkıldığı, araçların ateşe verildiği bu olaylarda, bölgedeki güneş panelleri ile güvenlik kameraları tahrip edildi veya yağmalandı.