İsrailli Yerleşimcilerin Filistinlilere Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

RAMALLAH/KUDÜS, 26 Haziran (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin doğusunda yer alan Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırdı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın çarşamba günü yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre saldırı sırasında 3 Filistinli gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybetti, 7 Filistinli ise yaralandı.

Habere göre Kefr Malik kasabasına saldıran onlarca yerleşimci, kasaba sakinlerinin ev ve araçlarını ateş verdi. Kasabada ve çevre köylerde yaşayan Filistinliler, İsrailli yerleşimcilere karşı koymaya çalıştı.

Haberde İsrail güçlerinin yerleşimcileri korumaya alarak Filistinlilere gerçek mermiyle ateş ettiği ve yaralılara ulaşmaya çalışan ambulansları engellediği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi de yerleşimcilerin tabanca ile bölge sakinlerine ateş ettiğini, ancak 3 Filistinliyi öldürenin İsrail ordusu olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise olayla ilgili olarak 5 İsrailli şüphelinin gözaltına alındığını ve polise teslim edildiğini açıkladı.