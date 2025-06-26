İsrailli Yerleşimcilerin Filistinlilere Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kefr Malik kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırı sırasında yerleşimciler, ev ve araçları ateşe verdi. Olayla ilgili İsrail güvenlik güçleri 5 İsrailli şüpheliyi gözaltına aldı.

RAMALLAH/KUDÜS, 26 Haziran (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin doğusunda yer alan Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırdı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın çarşamba günü yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre saldırı sırasında 3 Filistinli gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybetti, 7 Filistinli ise yaralandı.

Habere göre Kefr Malik kasabasına saldıran onlarca yerleşimci, kasaba sakinlerinin ev ve araçlarını ateş verdi. Kasabada ve çevre köylerde yaşayan Filistinliler, İsrailli yerleşimcilere karşı koymaya çalıştı.

Haberde İsrail güçlerinin yerleşimcileri korumaya alarak Filistinlilere gerçek mermiyle ateş ettiği ve yaralılara ulaşmaya çalışan ambulansları engellediği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi de yerleşimcilerin tabanca ile bölge sakinlerine ateş ettiğini, ancak 3 Filistinliyi öldürenin İsrail ordusu olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise olayla ilgili olarak 5 İsrailli şüphelinin gözaltına alındığını ve polise teslim edildiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Japonya'da sıcak çarpması nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Sıcak hava 18 can aldı
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.