İsrailli Yerleşimciler Yatta'da 4 Filistinliyi Darp Etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Yatta beldesinde 4 Filistinliyi darp etti.

Filistinli aktivist Usame Muhamara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesafir Yatta (28 köyü kapsıyor) bölgesindeki Filistinlilere ait gasbedilen topraklar üzerinde kurulan "Susiya" adlı yerleşim biriminden bir grup İsrailli, Yatta'nın güneydoğusundaki Hallet el-Hums bölgesinde bir grup Filistinliye saldırdığını söyledi.

Muhamara, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altındaki 4 Filistinliyi şiddetli bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Filistinli aktivist, yaralıların Yatta Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini, sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre durumlarının "orta ile hafif" arasında seyrettiğini ifade etti.