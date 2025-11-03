Haberler

İsrailli Turistleri Taşıyan Kruvaziyer Yunanistan'da Protesto Edildi

Güncelleme:
Yunanistan'ın Kefalonya Adası'ndaki Argostoli Limanı'nda, İsrailli turistleri taşıyan 'Crown Iris' kruvaziyeri, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Yaklaşık 1500 yolcu için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Kefalonya Adası'ndaki Argostoli Limanı'nda, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaklaşık 1500 İsrailli yolcuyu taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyer, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah Kefalonya Adası'ndaki Argostoli Limanı'na geldi.

Güvenlik tedbirleri için Atina ve Patra'dan da bölgeye polis gücü sevk edildi.

Liman çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsrailli yolcular özel otobüslere bindirilerek ziyaret edecekleri bölgelere götürüldü.

Limandaki Filistin destekçileri ise yolcuların adaya gelmesi vesilesiyle İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Aynı kruvaziyer, geçen hafta da Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra ve Kalamata limanlarında Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
