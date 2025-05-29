İsrailli Milletvekillerinden Mescid-i Aksa'da Yahudilere İbadet İzni Çağrısı

İsrailli milletvekilleri, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet etmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'de koalisyon ortakları Likud, Yahudi Gücü ve Dini Siyonizm partilerinin milletvekilleri İsrail Meclisinde (Knesset) bir toplantı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Dan Illouz, Ariel Kellner ve Amit Halevi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nden Limor Son Har-Melech ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nden Simcha Rothman, Mescid-i Aksa'nın Yahudilerin ibadetine açılması çağrısı yaptı.

Likud Milletvekili Illouz, Mescid-i Aksa'da Yahudilere ayrımcılık yapıldığını iddia ederek bunun değişmesi çağrısında bulundu.

Diğer bir Likud Milletvekili Halevi ise Kudüs'ün her zamankinden daha "Yahudi" olduğunu savunarak "üçüncü tapınağın" inşası için ABD Kongresinin yardımını istedi.

Toplantıya katılan "Beyadenu for the Temple Mount" adlı aşırı sağcı örgütün lideri Tom Nissani, Mescid-i Aksa'nın yerine "üçüncü tapınak" inşası için dünyanın dört bir yanından talepler aldıklarını iddia etti.

Nissani, sözde tapınağın inşa edilebilmesi Aksa'daki durumun değişmesi amacıyla Müslümanların kutsal mescidine yönelik baskınların artırılması çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.