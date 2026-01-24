Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrailli bir aktiviste cinsel tacizde bulundu

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılara karşı Filistinlilere destek veren İsrailli bir kadın aktiviste saldırarak cinsel tacizde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Nablus'un Duma köyünde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bölge sakinlerine ve İsrailli kadın aktivistlere saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerden birinin üzerinde İsrail askeri üniforması olması dikkati çekti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölge sakinlerine saldırdığı, saldırılara karşı Filistinlilere destek vermek için bölgede bulunan İsrailli kadın aktivistlere de cinsel tacizde bulunduğu görüldü.

Aktivistler, daha önceki olaylarda şikayetlerinin dikkate alınmaması nedeniyle yaşanan saldırı ve taciz hakkında şikayetçi olmadı.

Bir aktivist, olayı "20'li yaşlarda birkaç kişi kapıları tekmeledi, bu taciz her gün yaşanıyor. İçlerinden biri bir kadın aktiviste sarılarak taciz etti." şeklinde anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun saldırılarına paralel olarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da belirgin bir şekilde artış gösterdi. Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere sürekli olarak saldırılar düzenliyor ve mülklerine zarar veriyor. Filistinliler, İsrail ordusuna şikayette bulunsalar dahi yerleşimciler hakkında işlem yapılmadığını belirtiyor.