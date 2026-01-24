Haberler

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrailli bir aktiviste cinsel tacizde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren İsrailli bir kadın aktiviste, topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından cinsel tacizde bulunuldu. Sosyal medyadaki görüntüler olayın boyutlarını gözler önüne serdi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılara karşı Filistinlilere destek veren İsrailli bir kadın aktiviste saldırarak cinsel tacizde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Nablus'un Duma köyünde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bölge sakinlerine ve İsrailli kadın aktivistlere saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerden birinin üzerinde İsrail askeri üniforması olması dikkati çekti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölge sakinlerine saldırdığı, saldırılara karşı Filistinlilere destek vermek için bölgede bulunan İsrailli kadın aktivistlere de cinsel tacizde bulunduğu görüldü.

Aktivistler, daha önceki olaylarda şikayetlerinin dikkate alınmaması nedeniyle yaşanan saldırı ve taciz hakkında şikayetçi olmadı.

Bir aktivist, olayı "20'li yaşlarda birkaç kişi kapıları tekmeledi, bu taciz her gün yaşanıyor. İçlerinden biri bir kadın aktiviste sarılarak taciz etti." şeklinde anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun saldırılarına paralel olarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da belirgin bir şekilde artış gösterdi. Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere sürekli olarak saldırılar düzenliyor ve mülklerine zarar veriyor. Filistinliler, İsrail ordusuna şikayette bulunsalar dahi yerleşimciler hakkında işlem yapılmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...