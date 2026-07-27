İsrailli eski üst düzey yetkililerden Trump'a 'yerleşimci terörü' çağrısı

İsrail'de eski üst düzey güvenlik yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'a işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "terörüne" karşı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "kesin ve net bir mesaj" vermesi çağrısında bulundu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, dış istihbarat servisi Mossad ve Dışişleri Bakanlığından yaklaşık 600 eski üst düzey yetkili, Trump'a yakın üst düzey isimlere, "Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği terör eylemlerine" acilen müdahale edilmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

İsrailli eski üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin imzasını taşıyan ortak mektupta, "Sayın Başkan, sizden başka hiç kimse bu felaketi önleyemez. Başbakanımız ile yapacağınız görüşmeyi bu konuda kesin ve net bir mesaj vermek için kullanacağınızı yürekten umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trump'tan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddetine şahsen müdahale etmesi ve İsrail'e baskı yapması istenen mektupta, "Terör terördür." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Netanyahu hükümetinin "Filistin yönetimini ekonomik ve türlü açılardan boğmayı" amaçlayan politikalarının İsrail'in güvenliğini zayıflatacağı, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıracağı ve Trump'ın ortaya koyduğu diplomatik girişimleri engelleyeceği vurgulandı.

Mevcut İsrail hükümetinin bazı mensuplarının söz konusu "kaosu yönettiğinin" bir sır olmadığı kaydedilen mektupta, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bezalel Smotrich gibi aşırı sağcı isimlerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağladığı ve onlara karşı anlamlı yaptırımların önünü tıkadığı vurgulandı.

ABD Başkanı Trump ile Başbakan Netanyahu, 28 Temmuz Salı günü Washington'da bir araya gelecek.

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği yıkım, kuşatma, ev ve mülklere yönelik saldırılar ile kundaklama olaylarında ve kaçak yerleşim faaliyetlerinde büyük artış görülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşimlerin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA