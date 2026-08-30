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Eski İsrailli General: Ordu, Yerleşimci Saldırılarına Göz Yumuyor

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İsrail eski generallerinden Nitzan Alon, Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığını ve ordunun bunları görmezden gelip bazen yardım ettiğini belirtti; ordudaki ahlaki soruna dikkat çekti.

İsrail ordusunun eski generallerinden Nitzan Alon, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının dramatik şekilde arttığını, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin bu saldırıları görmezden geldiğini ve hatta yardım ettiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir konferansta konuşan İsrail Merkez Komutanlığı'nın eski komutanı Alon, İsrail ordusu komutanlarının suistimallere göz yumduğuna işaret etti.

İsrailli komutan Alon, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu vakaların yanı sıra, yasa dışı ve ahlaka aykırı eylemlere seyirci kaldığı ya da doğrudan yardım ettiği olayların da varlığından söz etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşananların sorumluluğunun İsrail ordusu komutanlarına ait olduğunu kaydeden eski komutan, İsrail ordusundaki ahlaki probleme işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin, canlarına ve mallarına kasteden yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ardından bölgeye intikal eden İsrail ordusunun da saldırganlara gerekli işlemleri yapmak yerine serbest bırakıp kendilerini alıkoyduğunu ya da darbettiğini aktarıyor.

Son olarak dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine ve Calut köyüne, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve maskeli İsrailli kamyonet kasalarında gelerek Filistinlilere saldırmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, fanatik İsraillilerin adeta elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği, saldırıya uğrayan Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Uluslararası tepkilerin ardından başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadıklarını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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