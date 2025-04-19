İsrailli Esirlerin Yakınlarından Trump'a Çağrı

İsrailli esirlerin yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya esir takası anlaşmasına varması yönünde baskı yapmasını istedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de, Savunma Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasında, Netanyahu'dan Gazze'de tutulan tüm İsrailli esirleri tek seferde serbest bırakacak bir anlaşma imzalaması talebinde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu'ya seslenerek, "Neden kapsamlı bir anlaşma imzalayıp ikinci aşama başlamadan hemen önce (anlaşmayı) havaya uçurarak tüm İsrail'i aldattınız? Neden şimdiye kadar, savaşı sona erdirmek karşılığında herkesi tek aşamada geri döndürmek için bir girişim ortaya koymadınız?" dedi.

Zangauker, "Netanyahu, halk ve aileler senden cevap bekliyor. Sevdiklerimizi geri getirmeyi mi düşünüyorsunuz, yoksa hepsinin (akıbeti) Ron Arads (1986'dan beri kayıp olan İsrail askeri) gibi mi olacak?" diye sordu.

Gazze'de tutulan bir diğer İsrailli esir Nimrod Cohen'in oğlu Yehuda Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya esirlerin geri getirilmesi için Gazze'ye saldırıları durdurması yönünde baskı yapması çağrısında bulundu.

Cohen, "Netanyahu sizi ve hepimizi hiçbir yere varmayan bir yola sürükledi. İkinci aşamadan önce ateşkes anlaşmasını bozmak ve savaşı yeniden başlatmak esirleri geri getirmeyecek." diye konuştu.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.