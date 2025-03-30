İsrailli Esir Ailelerinden Bakan Dermer'e Acil Toplantı Talebi
Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tutulan 20 esirin aileleri, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e durumu aktarmak için acil toplantı talebinde bulundu. Aileler, esirlerin müzakerelerde unutulduğunu ve artık öncelik taşımadığını belirtti.
TEL Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin aileleri, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e "acil toplantı" talebiyle mektup gönderdi.
İsrailli esirlerin ailelerini bir araya getiren platform, Dermer'e gönderilen mektupta, Hamas'ın elinde tuttuğu 20 esirin ailelerinin imzası olduğunu duyurdu.
Strateji Bakanı Dermer ile acil toplantı talebinde bulunulduğu belirtilen mektupta şu ifadenin kullanıldığı kaydedildi:
"Karanlıkta unutulduğumuzu hissediyoruz. Müzakerelerde ilerleme yok ve esirlerin vakti bitmek üzere."
"Esirler konusunun öncelikler sıralamasının en altına itildiği belli oluyor." değerlendirmesine yer verilen mektupta, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin artık önemini yitirdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.