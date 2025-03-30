İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal Erdoğan açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Türkiye, İsrailli bakanın skandal sözlerine böyle yanıt verdi!
Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler
Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İsrailli Esir Ailelerinden Bakan Dermer'e Acil Toplantı Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tutulan 20 esirin aileleri, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e durumu aktarmak için acil toplantı talebinde bulundu. Aileler, esirlerin müzakerelerde unutulduğunu ve artık öncelik taşımadığını belirtti.

TEL Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin aileleri, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e "acil toplantı" talebiyle mektup gönderdi.

İsrailli esirlerin ailelerini bir araya getiren platform, Dermer'e gönderilen mektupta, Hamas'ın elinde tuttuğu 20 esirin ailelerinin imzası olduğunu duyurdu.

Strateji Bakanı Dermer ile acil toplantı talebinde bulunulduğu belirtilen mektupta şu ifadenin kullanıldığı kaydedildi:

"Karanlıkta unutulduğumuzu hissediyoruz. Müzakerelerde ilerleme yok ve esirlerin vakti bitmek üzere."

"Esirler konusunun öncelikler sıralamasının en altına itildiği belli oluyor." değerlendirmesine yer verilen mektupta, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin artık önemini yitirdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.