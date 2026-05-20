İsrailli aşırı sağcı bakan, Filistinlilere "develere biniyor olacaklardı" sözleriyle hakaret etti

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Meclis oturumunda Filistinli milletvekillerini hedef alarak 'İsrail kurulmasaydı hala develere biniyor olurdunuz' dedi. Benzer bir söylem geçen yıl Maliye Bakanı Smotrich tarafından Suudi Arabistan için kullanılmış ve özür dilenmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, İsrail kurulmamış olsaydı işgal altındaki Filistin topraklarında "Arapların hala develere biniyor olacağını" söyleyerek Filistinlilere hakaret etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Meclisteki özel bir oturumda konuşan Eliyahu, İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri ırkçı ifadelerle hedef aldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi Milletvekili Velid Alvaşla'nın ardından konuşan aşırı sağcı Eliyahu, "İsrail kurulmasaydı, Velid ve arkadaşlarının akademik eğitim görmesine yardımcı olmasaydı, hala develere biniyor olurlardı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in geçen yıl kasım ayında benzer ifadelerle Suudi Arabistan'ı hedef alması tepkilere neden olmuştu.

Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin devleti istediklerini söylüyorsa. Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Smotrich, kullandığı yanlış ifadeler nedeniyle üzgün olduğunu ileri sürerek Suudi Arabistan'dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
