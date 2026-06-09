İsrail Spor Bakanı, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, ülkesinin birden fazla ülkeye saldırı düzenlemesiyle övünerek, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlemesi durumunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalama tehdidinde bulundu.

Katıldığı 103 FM radyo programında konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Zohar, "Bence İranlılar, İsrail ile doğrudan bir çatışmaya girmenin akıllıca olmadığını fark ettiler." dedi.

Zohar, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef alması durumunda Beyrut'un Dahiye bölgesine saldıracakları tehdidinde bulundu.

İsrailli Bakan, Beyrut'a saldırmaları durumunda İran'ın yeniden saldırı düzenlemesini de göze aldıklarını ifade etti.

Zohar, "Netanyahu, İran'ın bize zarar vermeye kalkışması halinde onu tamamen yok edeceğimizi açıkça belirtti." iddiasında bulundu.

Orta Doğu'da birden fazla ülkeye saldırı düzenlemekl övünen Zohar, "Orta Doğu'yu olması gerektiği gibi şekillendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA