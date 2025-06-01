İsrailli Baba, Trump'tan Netanyahu'yu Savaş Durdurmaya Zorlamasını İstedi

İsrailli Baba, Trump'tan Netanyahu'yu Savaş Durdurmaya Zorlamasını İstedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde esir tutulan Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Gazze'deki saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi. Aileler, esirlerin akıbeti konusunda endişeli.

Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli bir kişinin babası, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen'in ABD Başkanı Trump'a çağrı yaptığı belirtildi.

Cohen, Trump'a "Lütfen Netanyahu'yu savaşı bitirmeye zorlayın. Oğlumu canlı görebilmemin tek yolu bu." ifadesini kullandı.

İsrailli esirlerin aileleri, ordunun, aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğu Filistinli sivilin ölümüne yol açan Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirmesi nedeniyle esir tutulan yakınlarının akıbetinden endişe ettiklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

İzmir'de grev krizi günlerdir çözülemedi, başkan topu vatandaşa attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı

Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.