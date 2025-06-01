İsrailli Baba, Trump'tan Netanyahu'yu Savaş Durdurmaya Zorlamasını İstedi
Gazze Şeridi'nde esir tutulan Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Gazze'deki saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi. Aileler, esirlerin akıbeti konusunda endişeli.
Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli bir kişinin babası, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen'in ABD Başkanı Trump'a çağrı yaptığı belirtildi.
Cohen, Trump'a "Lütfen Netanyahu'yu savaşı bitirmeye zorlayın. Oğlumu canlı görebilmemin tek yolu bu." ifadesini kullandı.
İsrailli esirlerin aileleri, ordunun, aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğu Filistinli sivilin ölümüne yol açan Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirmesi nedeniyle esir tutulan yakınlarının akıbetinden endişe ettiklerini açıklamıştı.
İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı." ifadesine yer verilmişti.