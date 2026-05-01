Haberler

İsrailli askeri yetkili: Nükleer hedef gerçekleştirilemezse İran'a son saldırılarımız büyük başarısızlık olur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili, İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi nükleer hedeflerinin gerçekleştirilememesi halinde ABD ile İran'a karşı 40 gün boyunca düzenledikleri saldırıların "büyük başarısızlık" olarak sayılacağını söyledi.

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan üst düzey askeri yetkili, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum stokunun olduğunu ileri sürdü.

Askeri yetkili, Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki müzakerelerde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ve zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmaması yönünde bir anlaşmaya varılamaması halinde İran'a karşı 40 gün boyunca yürüttükleri savaşta elde ettikleri "kazanımların" anlamının kalmayacağını savundu.

Askeri yetkili, "Nükleer hedef gerçekleştirilemezse, İran'da yaptığımız her şey büyük bir başarısızlık olur. İran rejimi nükleer programa yeniden hız verebilir. Zenginleştirilmiş uranyum diplomatik yollarla İran'dan çıkarılırsa üzerimize düşeni yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün İsrail'e yönelik "varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak" bahanesiyle yakında İran'a yeniden saldırılar düzenlemek zorunda kalabileceklerini söylemişti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

