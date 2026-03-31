İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine peş peşe hava saldırıları düzenlendi.

BEYRUT HAVALİMANI'NA DA BOMBA ATTILAR

Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Vurulan yerler arasında Beyrut Havalimanı'nın da olduğu öğrenildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesinde bir binayı bombaladı. İsrail savaş uçağının binanın üst katını bombalaması sonucu büyük bir patlama meydana geldi ve etrafa dumanlar saçıldı. Hedef alınan bina havalimanı yolu üzerinde nüfus yoğunluğunun bulunduğu bir bölgede yer alıyordu.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A TAHLİYE UYARISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan yaklaşık 1 saat önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından saldırı tehdidinde bulunarak binanın ve çevresinin tahliye edilmesini istedi. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yönelik sık sık tahliye uyarısı ve saldırı tehdidinde bulunuyor.

İSRAİL'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1268'e, yaralı sayısının ise 3 bin 750'ye yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 125'inin çocuk, 88'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 128 sağlık personelinin yaralandığı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1247'ye çıktığını bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.