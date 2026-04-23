İsrail Yüksek Mahkemesi'nin "7 Ekim için soruşturma komisyonu" talebini ele aldığı duruşmada arbede çıktı

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet yanlıları duruşmanın görüldüğü mahkeme salonunu basmaya kalkıştı, hakimler güvenlik nedeniyle salondan çıkarıldı - İsrail polisi, mahkeme önünde çıkan arbede nedeniyle 5 kişiyi gözaltına aldı - İsrail hükümeti, "tüm cephelerde zafer kazandıktan sonra" devlet soruşturma komisyonu kuracağını ileri sürüyor

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 7 Ekim 2023'te yaşananların araştırılmasına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması talebini ele aldığı duruşmada aşırı sağcı hükümet yanlılarının mahkeme salonunu basmaya çalışması sonucu arbede çıktı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi 7 Ekim saldırısındaki başarısızlığın sorumlularının tespit edilmesi için devlet soruşturma komisyonu kurulması talebini görüşmek üzere bugün toplandı.

Aşırı sağcı hükümet yanlılarının mahkeme salonunu basmaya çalışması üzerine duruşmaya kısa süre ara verilirken İsrail polisi Yüksek Mahkeme hakimlerini salondan çıkarmak zorunda kaldı.

Mahkeme heyeti aleyhine slogan atan grup ile polis arasında duruşma salonunun kapısında çıkan arbedenin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin aşırı sağcı Milletvekili Tali Gotliv, duruşma sırasında hakimlerin sözünü sık sık kestiği için salondan atıldı.

Polis, mahkeme önünde çıkan arbede nedeniyle 5 kişiyi gözaltına aldı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hadera kentindeki mahkeme binası önünde 7 Ekim saldırısında ölenlerin yakınları arasında çıkan kavga nedeniyle polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

Mahkeme salonunda da 7 Ekim saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları arasında sözlü tartışma çıktı.

7 Ekim'de hayatını kaybeden Roni Eshel'in babası Eyal Eshel, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi böldüğünü vurgulayarak hükümetin derhal bir devlet soruşturma komisyonu kurması gerektiğini vurguladı.

İsrailli esir Yishai Fitousi'nin babası Itzihk Fitousi ise buna karşılık mahkemenin de 7 Ekim saldırısından sorumlu tutulması gerektiğini savunarak daha önce verilen hukuki kararların İsrail ordusunun önlem almasını engellediğini ileri sürdü.

Yüksek Mahkeme'den hükümetin savunmasına sert tepki

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı hükümeti temsil eden avukat Michael Rabello, olası bir devlet soruşturmasının "tüm cephelerde zafer kazanıldıktan sonra" başlaması gerektiği yönündeki hükümet görüşünü mahkemeye sundu.

Avukat Rabello'nun savunması Yüksek Mahkeme hakimlerinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Hakim Yael Wilner, söz konusu savunmayı "Bomba etkisi yaratan bir açıklama" şeklinde nitelendirerek, "Savaş bittikten sonra mı 3-4 yıl önce olanları soruşturacağız?" dedi.

Aşırı sağcı hükümetin somut bir adım atmamasını eleştiren Hakim Noam Sohlberg ise "Hükümetin hangi davranışı aşırı değil ki?" tepkisini gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı bir devlet soruşturma komisyonu kurmaya yanaşmıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı