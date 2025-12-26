İsrail Mahkemesi, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 25 bina için yıkım kararı verdi

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki 25 konutun yıkılmasına karar verdi.

İsrail'deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, yıkım kararına yapılan itirazı, 24 Aralık akşamı geç saatlerde görülen duruşmada incelediği ve yıkım kararını onadığı ifade edildi.

Mahkemenin, söz konusu kararı, Savcılığın askeri istihbaratla ortaklaşa sağladığı gizli materyallere ve bilgilere dayandırdığı ve bunu yıkım için yeterli gördüğü ancak itiraz dilekçesi sunanlara ya da savunma heyetine bu konuda açıklama yapmadığı kaydedildi.

Mahkemenin, kararını verirken, İsrail ordusunun "yıkım emirlerinin geçerli bir askeri ihtiyaç doğrultusunda verildiği" yönündeki iddiasını benimsediği aktarıldı.

Savcılığın, "söz konusu binaların askeri faaliyetlerle bağlantısı bulunmayan ailelere ait sivil mekanlar olduğunu ve askeri amaçlarla kullanılmadığını" kabul etmesine rağmen, mahkemenin yıkım yönünde karar aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Devlet, yıkımın acilen gerçekleştirilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını ve bölgenin bir yıldan uzun süredir boş olduğunu kabul etmesine rağmen, Mahkeme ordunun gerekçelerini kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin, yıkımın 27 Aralık 2025'ten sonra uygulanmasına hükmettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 50 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.