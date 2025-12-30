İsrail'den uluslararası STK'lara 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerini yasaklama tehdidi

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre uygulamaya konulacak STK yasasıyla İsrail nezdinde kaydını yenilemeyen STK'ların faaliyetleri 1 Ocak itibarıyla durdurulacak.

Yasa uyarınca ayrıca bu STK'ların 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmesi gerekecek.

İsrail söz konusu adımıyla "terörle bağlantılı şüpheli unsurların bu STK'ların çatısı altında faaliyet göstermelerinin önleneceğini" savunarak yasadan "Gazze'deki insani yardımların etkilenmeyeceğini" ileri sürdü.

Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) bu yeni kayıt sürecini tamamlamadığını, kuruluşun fonlanması ve bazı çalışanlarıyla ilgili bilgi taleplerine yanıt vermediğini, bunun üzerine kuruluşa ihtar gönderildiğini açıkladı.

İsrail'in yeni yasal düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi 25'ten fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Filistin coğrafyasında faaliyet gösteren STK'ların bir araya geldiği çatı kuruluş AIDA, "işgalci güç konumundaki çatışmanın bir tarafının STK'ları incelemesinin insani faaliyetlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığına etki edeceği" eleştirisinde bulundu.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslarası uzman, doktor ya da insani yardım gönderemeyecek.

İsrail, Ekim 2023'te başladığı ve iki yıl süren saldırıları boyunca Gazze Şeridi'nde 500'den fazla insani yardım görevlisini öldürmüştü.