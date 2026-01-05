İsrail ile Fas Ortak Askeri Komitesi'nin üçüncü toplantısı sona erdi

İsrail, iki ülke arasındaki "güvenlik işbirliğini güçlendirmek" amacıyla düzenlenen Fas ile Ortak Askeri Komite'nin (JMC) üçüncü toplantısının tamamlandığını duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Fas Ortak Askeri Komite'nin üçüncü toplantısının, İsrail ordusunun Planlama ve Dış İlişkiler Müdürlüklerinin gözetiminde başkent Tel Aviv'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantının cuma günü 2026 yılına yönelik ortak eylem planının imzalanmasıyla sona erdiği kaydedilirken, Fas askeri heyetine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Toplantı kapsamında hafta boyunca İsrail ordusu birlikleri, savunma sanayi kuruluşları, askeri birimler ve ilgili departmanlara ziyaretler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca çeşitli profesyonel çalışma toplantıları düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ziyaretin "stratejik bir perspektifle kapasite geliştirme ve iki ordunun ortak işbirliği hedeflerini ele alan özel bir stratejik panel tartışmasıyla" tamamlandığı aktarıldı.

Bu ziyaretin, "İsrail ile Fas arasındaki güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı" olduğu vurgulandı.

Fas'ın, "bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önde gelen ve önemli ortaklardan biri" olarak görüldüğü belirtildi.

Gelişmenin, İsrail ile Fas arasında "Abraham Anlaşmaları" çerçevesinde ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin beşinci yıl dönümüne denk geldiği kaydedildi.

Fas makamlarından İsrail ordusunun açıklamasına ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Kasım 2021'in sonlarında, dönemin İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Rabat'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tel Aviv ile Rabat arasında bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalanmış, bunu karşılıklı askeri ziyaretler izlemişti.

O dönem İsrail devlet televizyonu, söz konusu anlaşmanın "iki ülke arasındaki istihbarat işbirliğini düzenlediğini, ortak tedarik ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra savunma sanayisinde ortak projelere imkan sağladığını" aktarmıştı.

2020 yılında Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmiş, bu ülkeler söz konusu süreci "Abraham Anlaşmaları" adı altında imzalanan anlaşmalarla resmileştirmişti.