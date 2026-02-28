İsrail ordusu, İran'ın yeni dalga füze misillemesi başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıların ardından İran'ın yeni füze misillemelerine başladığını duyurdu. İran, karşı saldırılarında İsrail ve ABD üslerini hedef alırken, İsrail genelinde alarmlar devreye girdi ve halkın sığınaklara yönlendirilmesi istendi.
Ordudan yapılan açıklamada, savunma sistemlerin füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedildi.
Halkın cep telefonlarına gönderilen talimatlara uyması istenen açıklamada, sığınaklardan sadece izin verildiğinde çıkılması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, İran'ın füze saldırısının ardından İsrail genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.