Albüm: İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı: En Az 20 Yaralı

ABD ve İsrail, İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonlar başlattı. Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ve İran'ın karşılık olarak İsrail ve ABD hedeflerine saldırdığı bildirildi. Tel Aviv'de en az 20 kişi yaralandı.

TEL AVİV, 1 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail cumartesi günü İran'a karşı "geniş çaplı askeri operasyonlar" başlattı. Saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği bildirildi.

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik bir dizi misilleme saldırısı düzenledi. Cumartesi günü geç saatlerde gerçekleşen son saldırılarda Tel Aviv'de en az 20 kişi yaralandı.

İsrail Ulusal Acil Servisi, 40 yaşındaki bir kişinin şarapnel yaralanması nedeniyle durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua
