İsrail ve ABD Askeri Liderleri Gazze'yi Görüştü

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşı Dan Caine ile Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendirdiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e resmi ziyarette bulunan Caine, Zamir ile bir araya geldi.

Caine ile Zamir'in Gazze'deki durumun yanı sıra yakın ile uzak bölgelerdeki bölgesel zorlukları görüştükleri belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Ordu ayrıca, Caine'nin Zamir ile askeri bir tesisi ziyaret görüntülerini paylaştı ancak tesisin yerine ilişkin bilgi vermedi.

Caine, cuma günü, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Tel Aviv'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında bir İsrail helikopteriyle Gazze Şeridi üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmişti.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth ise 31 Ekim'de, Caine'nin Tel Aviv'e vardığını ve Kiryat Gat'taki (güney İsrail) ABD üssünde Zamir ile görüştüğünü bildirmişti.