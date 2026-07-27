İsrail, Ürdün sınırında 2 İHA düşürdü
İsrail ordusu, Ürdün sınırı yakınlarında tespit edilen 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, Ürdün sınırı yakınlarında tespit edilen 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 2 İHA'nın Ürdün sınırı yakınlarında tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, düşürülen İHA'ların İsrail hava sahasına girmediği ve nereden gönderildiklerinin araştırıldığı ifade edildi.
İHA'lar nedeniyle mevcut uygulamalar doğrultusunda sirenlerin çalmadığı kaydedildi.
Ürdün hükümetinden ise konuya dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA