İsrail, Uluslararası Özgürlük Filosu'na Yasa Dışı Saldırı Düzenledi

Hak örgütü Adalah, İsrail makamlarından, bu sabah saatlerinde uluslararası sularda saldırı düzenlenerek alıkonulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (FFC) ait Vicdan Gemisi ve diğer teknelerdeki aktivistlerle karaya ulaşır ulaşmaz görüşme talebinde bulundu.

Adalah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Vicdan ve beraberindeki 8 tekneye yönelik saldırısı kınandı.

İsrail donanmasının Gazze'den yaklaşık 120 mil uzakta uluslararası sularda yasadışı bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi ve Vicdan Gemisi'ndeki katılımcıların çoğunluğunun doktor, hemşire ve gazeteci olduğunun altı çizildi.

Filonun İsrail'in Gazze'ye yönelik yasadışı ablukasını delmek ve insani yardım ulaştırmak misyonlarına vurgu yapılarak Adalah avukatlarının, İsrail makamlarından yaklaşık 145 aktivist karaya çıktığında derhal görüşme talebinde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, bir Adalah avukatı AA muhabirine yaptığı açıklamada, filodan alıkonan gemilerin ve aktivistlerin, önümüzdeki saatlerde Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilmesini beklediklerini aktardı.

Avukat, aktivistlerin hukuki vekilliğini üstleneceklerini, fakat henüz İsrailli yetkililerin Aşdod Limanı'na girmelerine izin vermediğini belirtti.

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan FFC gemilerini uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu filodaki Vicdan gemisindeki aktivistler arasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.???????

Filoda amiral gemi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedilmişti.