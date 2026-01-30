Haberler

İsrail uçaklarından Suriye'nin Kuneytra kırsalına ikinci kez şüpheli sıvı püskürtüldü

İsrail'e ait uçakların Suriye'nin Kuneytra kırsalına bilinmeyen sıvılar püskürttüğü bildirildi. Tarım arazilerinin üzerindeki şüpheli sıvılar, çevre ve halk sağlığı açısından endişe yaratıyor. Yetkililer, durumun netleşmesi için testler yapılacağını açıkladı.

İsrail'e ait uçakların, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında bulunan tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait bir tarım uçağı, Kuneytra ilinin orta ve kuzey kesimlerindeki birçok köy ve beldede tarım arazilerinin üzerine "şüpheli sıvılar" püskürttü.

Bu maddelerin çevre ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratma ihtimali, bölge sakinleri arasında büyük endişeye yol açtı.

Suriye resmi ajansı SANA benzer bir olayın 25 Ocak'ta da yaşandığını, İsrail uçaklarının Kuneytra kırsalında yine bilinmeyen maddeler püskürttüğünü duyurmuştu.

Tarım ve Orman Müdürlükleri durumun netleşmesi için söz konusu arazilerden numuneler alındığını açıklamıştı.

Yetkililer, test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini, sıvıların püskürtülüğü alanlara yaklaşmamaları ve bu bölgelerde otlatma yapmamaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
