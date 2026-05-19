HAK-İŞ Başkanı Arslan, İsrail'e Tepki; Yardım Çağrısı

Güncelleme:
(ANKARA) - HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı nedeniyle alıkonulduğunu belirterek, yayımladığı mesajda, "Hükümetimden, uluslararası toplumdan, uluslararası sendikal hareketten; İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan uygulamalarına karşı çıkmalarını, benimle diğer aktivistlerin ülkemize geri dönmesini sağlayın" ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabında, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı nedeniyle alıkonulan Genel Başkan Mahmut Arslan'ın videolu mesajı yayımlandı. Arslan, yayımlanan videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mahmut Arslan. Eğer bu videoyu izliyorsanız; uluslararası sularda kaçırıldığım ve İsrail işgal güçleri ya da onlarla iş birliği yapan güçler tarafından zorla alıkonulduğum anlamına gelmektedir. Lütfen bu videoyu paylaşın."

Hükümetimden, uluslararası toplumdan, uluslararası sendikal hareketten; İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan uygulamalarına karşı çıkmalarını, benimle diğer aktivistlerin ülkemize geri dönmesini sağlayın."

Kaynak: ANKA
