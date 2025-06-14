İsrail Tahran'ı Hedef Aldı: Hava Savunma Sistemleri Vuruldu

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İsrail ordusu, Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı bölgesine yönelik gece boyu saldırılar düzenledi. Hava savunma sistemleri hedef alınırken, bölgeden patlama sesleri ve yangınlar yükseldi.

- İsrail, Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı civarını vurdu

İsrail ordusu: " Tahran'da hava savunma sistemleri hedef alındı"

TAHRAN - İsrail, gece boyu sürdürdüğü saldırılarda İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı bölgesini hedef aldı. İsrail ordusu, gece boyu gerçekleştirilen saldırılarda İran'ın hava savunma sistemlerinin vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını gece saatlerinde de sürdürdü. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, başkent Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı bölgesinin hedef alındığını aktardı. Havalimanı civarında yangın çıktığı ve bölgeden duman yükseldiği görüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fars Haber Ajansı, havalimanı bölgesine en az iki mühimmat düştüğünü doğruladı. Havalimanının batısındaki Vardavard bölgesinde patlama sesleri yükseldi. Kısa süre sonra Tahran'ın doğusundaki Hakimiyeh ve Tehranpars semtlerinde de patlama sesleri duyuldu.

"Onlarca hedef vuruldu"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Tahran semalarında bir saldırı dalgası gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca savaş uçağının, Tahran'da İran rejiminin hava savunma kabiliyetlerini hedef aldığı, gece boyunca Tahran'da karadan havaya füze altyapısı da dahil olmak üzere onlarca hedefinin bombalandığı belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, "Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez onlarca Hava Kuvvetleri savaş uçağı, İsrail topraklarından bin 500 kilometreden fazla uzakta Tahran semalarında uçtu ve Tahran bölgesindeki savunma sistemlerine saldırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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