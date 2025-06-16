İsrail, Tahran'da Tahliye Tehdidinde Bulundu

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İsrail ordusu, İran'ın Tahran kentindeki 3 numaralı bölgede yaşayanlardan bulundukları yerleri derhal terk etmelerini istedi. Saldırılarla ilgili açıklamada bulunarak askeri operasyonlar gerçekleştireceğini belirtti.

İran'ın çeşitli bölgelerine cuma gününden bu yana füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Tahran'daki bir bölgede yaşayanların bulundukları noktayı derhal tahliye etmeleri tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, bir harita paylaşarak, Tahran'daki "3 numaralı bölgede" yaşayanlar ve bulunanlardan bulundukları noktaları terk etmelerini istedi.

Açıklamada ordunun, Tahran genelinde "yürüttüğü operasyonlar" çerçevesinde, ilerleyen saatlerde bu bölgede de askeri altyapıları hedef alacağı belirtildi.

İran halkına çağrıda bulunularak, "can güvenlikleri" için haritada gösterilen 3 numaralı bölgenin derhal tahliye edilmesi istendi.

Gazze ve Lübnan'da tahliye emirleri yayımladıktan sonra büyük katliamlar gerçekleştiren İsrail şimdi de Tahran için tahliye tehditleri yayımladı.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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