İsrail ordusu: Tahran'da gece gerçekleştirilen hava saldırılarında silah üretim tesislerini hedef aldık

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında silah üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda balistik füze bileşenleri ve diğer askeri üretim tesisleri vurgulandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının dün gece Tahran'a bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Hedefler arasında balistik füze bileşenleri ile uçaksavar ve tanksavar silahları üreten tesislerin yanı sıra bir silah geliştirme ve üretim tesisinin de yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, balistik füze ve uçaksavar füze fırlatma rampalarını da hedef aldığı savunuldu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
