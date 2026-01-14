İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra kırsalında askeri kontrol naktası kurdu
İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında üç araçtan oluşan bir askeri kontrol noktası kurdu. Yoldan geçenlerin arandığı bu kontrol noktasının kurulması, bölgedeki gerilim artışını gösteriyor.
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"nin haberinde, İsrail askerlerinin Kuneytra kırsalındaki Sımdaniyye el-Garbiyye köyünde kontrol noktası kurduğu belirtildi.
İsrail askerlerince kurulan kontrol noktasında 3 askeri aracın bulunduğu ve yoldan geçenlerin arandığı kaydedildi.
İsrail ordusu, dün de Suriye'nin güneyindeki Dera kenti kırsalında bazı beldelere topçu atışıyla saldırı düzenlemişti.
?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali
İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.