İsrail, işgal altındaki Suriye topraklarında kurduğu üssün yanına sahra hastanesi inşa ediyor

İsrail Meclisindeki Likud Partisi milletvekillerinden Afif Abid'in desteğiyle, Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Hader beldesindeki İsrail askeri üssünün yakınında bulunan Birleşmiş Milletlerin (BM) eski gözetleme noktasının bulunduğu alana bir sahra hastanesi kuruluyor.

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda'daki Dürzi lideri Hikmet el-Hecri'ye yakınlığıyla bilinen Mahir Şerafeddin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in yaklaşık 3 milyon dolar değerinde bir sahra hastanesinin inşasına başladığını belirtti.

Suriyeli kaynaklar, BM'nin eski gözlem üssünün bulunduğu noktada inşasına başlanan sahra hastanesinin, 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu tarafından inşa edilen askeri üssün yakınında bulunduğunu kaydetti.

Sahra hastanesinin İsrail ordusunun desteği ve koruması altında kurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, AA'ya yaptığı açıklamada, Kuneytra'nın Hader beldesi yakınlarında BM'nin eski gözetleme üssünün bulunduğu yere bir sahra hastanesi kurulmasına ilişkin ilk planlamanın yapıldığını kabul etti, ancak resmi emrin verilmediğini ileri sürdü.

BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Hader beldesindeki üssünü, Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten sonra boşaltmıştı.