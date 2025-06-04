İsrail, Suriye'nin Hama İlinde Askeri Noktaya Saldırı Düzenledi

İsrail, Suriye'nin Hama İlinde Askeri Noktaya Saldırı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Suriye'nin Hama ilindeki 66. Hava Savunma Taburu'na düzenlediği saldırıda mühimmat depolarını hedef aldı. Saldırıda patlamalar meydana gelirken, ölü ve yaralı bilgisi henüz alınmadı.

İsrail, Suriye'nin orta kesimlerindeki Hama ilinde askeri noktaya saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Hama'daki 66. Hava Savunma Taburu'na saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda mühimmat depolarının hedef alınmasıyla art arda patlamalar yaşanırken, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Saldırıyla ilgili Suriye yönetimi ve İsrail'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.