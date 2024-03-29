İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var

İsrail, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 36 Suriye askerinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ROKETLERE KARŞILIK VERDİ

Suriye hükümetine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını duyurdu. Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise en az 36 Suriye askerinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

2011'DEN BU YANA ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLENDİ

17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığı kaydedilmişti. İsrail, savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.