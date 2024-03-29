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İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var

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İsrail, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 36 Suriye askerinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ROKETLERE KARŞILIK VERDİ

Suriye hükümetine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını duyurdu. Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise en az 36 Suriye askerinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var

2011'DEN BU YANA ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLENDİ

17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığı kaydedilmişti. İsrail, savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Beşşar Esed Suriye İsrail İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Enver Terzi:

Mesele suriye ise hedef Türkiyedir. Rahmetli Necmettin Erbakan ta o zamanlardan demişti yavaş yavaş sıra bize gelecek. Başını kuma gömmüş olan bu Müslüman ülkeler yanı başında yaşanan zülme sessiz kaldığı sürece aynı akibetle birgün karşılaşacak.

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M Ali Çelik:

Suriye nin de gıkı çıkmıyor

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Abdullah :

Süriye 15 yıldır savaştadır İHA siha yapanlar dünya lideri niye gıkı çıkmiyor acep

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Abdullah :

Susma sustukça sıra sana gelecek yavaş yavaş herkes sıranı beklesin

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Can Dersimli:

Gazzede 50 bin insan öldü o çok duyarlı ülkemiz israille olan ticaretini katladı. Müslümanın en büyük ihanetçisi yine kendi içinden çıkıyor. 20 yıldır israil suriyeye saldırıyor kimin umrunda kimse diyor mu müslüman ölüyor esad şiidir deyip herkes gözlerini kapadı.

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Ahmet Aydın null:

yalan haber TV'lerde hiç geçmiyor haber

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Export 86:

Tv senin istediğin değil malum kişilerin istediği haberleri yapar

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Mert Kafkas Sahin:

Ve bu İsrail’e her Allah’ın günü Türkiye’den Hersey gidiyor.

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