İsrail Suriye'de Hava Saldırılarını Artırdı

Anadolu Ajansı (AA), Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırarak Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tanklarını görüntüledi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, dün Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Sahadaki AA ekiplerinin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.