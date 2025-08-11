İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast tehdidini yineleyerek, "Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gözlerini gökyüzüne kaldırmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, haziran ayında 12 gün süren saldırılar sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelttiği suikast tehdidini yineledi.

Bakan Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce suikast teşebbüsünde bulunduklarını söylediği Hamaney'i tekrar suikastla tehdit etti.

"HER VIZILTIYI DİKKATLE DİNLEMESİNİ ÖNERİYORUM"

Katz, "Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gözlerini gökyüzüne kaldırmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Katz'ın paylaşımı, İsrail ordusunun öldürdüğü İranlı nükleer bilim insanlarını gösteren infografiğin İsrailli yetkilileri suikast hedefleri olarak işaretleyen versiyonunun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı, İran'a saldırıları sırasında Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemedikleri için başarılı olamadıklarını duyurmuştu.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
