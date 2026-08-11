Katz'ın Saldırı Övgüsü Tepki Çekti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Likud Partisi'nin ön seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Batı Şeria'daki işgalin yanı sıra Gazze Şeridi, Lübnan ve İran'a saldırılarla övündüğü bir video paylaştı.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Yisrael Katz Güm Güm Güm" notuyla Gazze, Lübnan ve İran'a hava saldırılarından kesitlerin yer aldığı bir video paylaştı.

Katz sosyal medya hesabından Batı Şeria'da yürüttükleri işgal ve yıkımla övünen bir başka video daha paylaştı.

"Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) yerleşim devrimimiz." ifadelerini kullanan Katz, son 4 yılda bölgede 104 yeni yerleşim yeri kurduklarını, 160 kaçak yerleşimi İsrail nezdinde tanıdıklarını, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik idari gözaltı kararlarını iptal ettiklerini ve Ürdün Vadisi'nde (Kuzey Ağvar) yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişlettiklerini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 40 bin Filistinlinin sürgün edilmesi ve İsrail ordusunun kamplardaki işgaliyle övünen Katz, Likud Partisi üyelerini parti içi ön seçimlerde "sağcı bir savunma bakanı" olarak kendisine oy vermeye çağırdı.

Muhalefetten "Katz görevden alınsın" mesajı

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Savunma Bakanı Katz'ın yaklaşan Likud ön seçimleri için yayımladığı video nedeniyle görevden alınması gerektiğini vurguladı.

Katıldığı bir radyo programında Liberman, "Uluslararası alandaki çabalarımıza ve aynı zamanda İsrail ordusuna zarar veren o aptalca videonun ardından bu sabah yapılacak ilk açıklamanın, savunma bakanının görevden alınması olmasını beklerdim." dedi.

"Bence (Bakan Katz) kafasına bir 'güm güm' yemesi gerekiyor." ifadesini kullanan Liberman, Katz'ın yalnızca kendisi ve partisi Likud için çalışan bir bakan olduğunu söyledi.

Kaynak: AA