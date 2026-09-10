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İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın "temel enerji tesislerine" saldırı tehdidini yineledi

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'ın herhangi bir saldırısı" durumunda Tahran'ın temel enerji tesislerine güçlü bir karşılık verileceğini belirterek İran'ı yeniden tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, " İran'ın herhangi bir saldırısı" durumunda Tahran'ın temel enerji tesislerine güçlü bir karşılık verileceğini belirterek İran'ı yeniden tehdit etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, gelecek sene İran halkının Tahran yönetiminden "kurtulacağını" öne sürdü.

Katz, İran'ın içinde bulunduğu ekonomik darboğaz ve maruz kaldığı ağır baskı nedeniyle İsrail'e karşı harekete geçme kararı alabileceği ihtimali karşısında, Tahran yönetimini bir kez daha uyardığını söyleyerek, "Her ne sebeple ve nerede olursa olsun İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı güçlü bir karşılık bulacak." dedi.

İsrail'in karşılığının İran'ın temel enerji tesisleri dahil olmak üzere Tahran'a bugüne kadar hiç yaşamadığı kadar ağır bir hasar vereceğini ve ülkeyi onlarca yıl geriye götüreceğini iddia eden Katz, ordunun teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Katz, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Tel Aviv'in tüm kısıtlamalardan muaf olacağını ileri sürerek, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, ordu enerji dahil İran'ın tüm altyapısını hedef alacak. İran'ı taş devrine ve karanlığa göndereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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