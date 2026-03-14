İsrail Savunma Bakanı Katz'dan, İran'a saldırılarda "kritik aşamaya geçtikleri" açıklaması

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a saldırılarda "kritik aşamaya geçtiklerini" belirtti.

Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder ile durum değerlendirme toplantısı yaptı.

İran'a saldırıları şiddetlendirdiklerini vurgulayan Katz, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, saldırıları sona erdirmesi için bir hafta süre verdiği yönündeki haberlere rağmen "saldırıların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini" ileri sürdü.

Katz, İran'da rejim değişikliğinin ise ancak halkın harekete geçmesi halinde mümkün olabileceğini belirtti.

Israel Hayom gazetesinin siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğu ve ABD'nin Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik saldırıları sona erdirmek için bir hafta süre tanıdığı" iddia edilmişti.

Gazeteye konuşan kaynak, rejim değişikliği için kara saldırıları ya da İran'da protestoların tekrar başlamasının gerekli olduğunu ifade etmiş ve bunların yakın vadede gerçekleşmesini beklemediklerini belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.