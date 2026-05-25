Küresel Sumud Filosu'ndaki yaralı aktivistlerden 9'u daha taburcu edildi

İsrail'in uluslararası sularda saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan ve İstanbul'da tedavi altına alınan 9 aktivist daha taburcu edildi.

Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarıyla İstanbul'a getirilen ve kentteki hastanelerde tedavi edilen yaralı aktivistlerden 9'unun daha tedavisi tamamlandı.

Böylece toplam 50 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğramış, bir süre alıkonulan aktivistler THY'ye ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan 53 yaralı aktivistten 41'i daha önce taburcu edilmişti.