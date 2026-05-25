Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki yaralı aktivistlerden 9'u daha taburcu edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan ve İstanbul'da tedavi gören 9 aktivist daha taburcu oldu. Toplam 50 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin tedavisi sürüyor.

İsrail'in uluslararası sularda saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan ve İstanbul'da tedavi altına alınan 9 aktivist daha taburcu edildi.

Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarıyla İstanbul'a getirilen ve kentteki hastanelerde tedavi edilen yaralı aktivistlerden 9'unun daha tedavisi tamamlandı.

Böylece toplam 50 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğramış, bir süre alıkonulan aktivistler THY'ye ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan 53 yaralı aktivistten 41'i daha önce taburcu edilmişti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Dursun Özbek'ten 'Icardi’yi bize verme şansınız var mı?'sorusuna bomba yanıt

"Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna bomba yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi