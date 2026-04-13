İsrail'in Lübnan'a 8 Nisan'da düzenlediği saldırılarda yaralanan Lübnanlı asker hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a 8 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı saldırılarda yaralanan Lübnanlı askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Başçavuş Abbas Hasan Kasım'ın, İsrail'in 8 Nisan'da Baalbek kentine bağlı Şemsitar beldesine gerçekleştirdiği saldırıda aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kasım için taziye mesajı yayımlandı.

İsrail ordusu, 8 Nisan öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.

Saldırılarda en az 303 kişi hayatını kaybetmişti.