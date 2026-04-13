İsrail'in Lübnan'a 8 Nisan'da düzenlediği saldırılarda yaralanan Lübnanlı asker hayatını kaybetti

8 Nisan'da İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında yaralanan Lübnanlı asker Abbas Hasan Kasım'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda en az 303 kişi ölmüştü.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Başçavuş Abbas Hasan Kasım'ın, İsrail'in 8 Nisan'da Baalbek kentine bağlı Şemsitar beldesine gerçekleştirdiği saldırıda aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kasım için taziye mesajı yayımlandı.

İsrail ordusu, 8 Nisan öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
